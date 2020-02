I Nine Below Zero con Avalanche a Matelica per San Severino Blues

MATELICA - Sabato 15 febbraio Nine Below Zero, cult band londinese che ha scritto un pezzo di storia del British Blues con il suo esplosivo mix di blues, rock e rhythm and blues, arriva sul palco del Teatro Piermarini di Matelica nella stagione promossa dal Comune con l’Amat per uno degli eventi internazionali più importanti della stagione Winter di San Severino Blues.

Dopo aver celebrato in tour nel 2019 i 40 anni di carriera, i Nine Below Zero ritornano alla grande con i fondatori Dennis Greaves, chitarrista e cantante front-leader della band, e Mark Feltham e la sua inconfondibile armonica, a presentare il nuovo clamoroso disco Avalanche. La loro carriera artistica iniziò controcorrente quando, in piena era punk, con uno stile mod s’inspirarono al Chicago Blues di John Mayall e di Sonny Boy Williamson, da una canzone del quale presero il nome. Alexis Corner, padre del British Blues, quando li ascoltò dal vivo all’inizio della loro attività, dichiarò che i Nine Below Zero erano la band più eccitante dai tempi dell’esordio dei Rolling Stones. Una grande storia suggellata dalla partecipazione nel giugno 2016 a Glastonbury, il più importante festival estivo inglese, tra i primi nel mondo, e dall’album di cover 13 Shades of Blue. Presentano dal vivo, con una band allargata a giovani talenti, Avalanche, il disco d’inediti uscito ad ottobre 2019. Nelle 12 canzoni dell’album la musica dei Nine Below Zero è più ampia e attuale grazie ad arrangiamenti dove sono presenti, per la prima volta, ottoni, tastiere e voci di supporto, che danno nuova vita al classico suono R&B della band. La felice ispirazione musicale di Dennis Greaves è nata dall’ambiente creato dai giovani coinvolti nella registrazione, in particolare dalla folk singer Charlie Austen, alla quale è stata affidata la voce principale in due brani. I contenuti traggono spunto dall’attuale situazione sociale e politica con argomenti che trattano di austerità, governo, finzione e ossessione dei social media, ma anche di elementi e storie più personali.

Sul palco del Piermarini una grande band composta da: Dennis Greaves (chitarra/voce), Mark Feltham (armonica/voce), Charlie Austen (voce), Tom Monks (tastiere/chitarra), Ben Willis (basso) e Sonny Greaves (batteria).

Ingresso posto unico numerato 15 euro ridotto 12 euro. Vendita presso botteghino teatro 073785088, prenotazioni al 3396733590, prevendita online e nei punti vendita Vivaticket. Inizio concerto ore 21,15.