Mario Brilli e Laura Gentili protagonisti di "Ancona Brillante": la mostra per grandi e piccoli in piazza San Francesco

ANCONA- Dai paesaggi, alle tele di un pittore fino ad arrivare alle pagine di un libro illustrato. Come un’esposizione che racconta il territorio marchigiano visto dagli occhi di due artisti. Una mostra “brillante” in tutti i sensi, proprio come il cognome dell’artista che ha ispirato l’esposizione che da domani (9 giugno) fino a domenica si terrà nello spazio POPolare arte e cucina, in Piazza San Francesco ad Ancona.

La raccolta e le opere

“Ancona brillante” raccoglie le opere del pittore Mario Brilli e le illustrazioni riprese dal libro ispirato alla sua storia: "Il Signor Brillante" (Giaconi Editore), scritto e illustrato da Laura Gentili.

Mario Brilli nasce ad Ancona il 20 ottobre 1952 dove vive e lavora. Da sempre appassionato di pittura crea tele dalle tinte audaci attraversate da fasci di luce che le rendono brillanti. Nel corso degli anni l’artista evolve il suo stile che da lineare e regolare diventa sfumato, astratto e imprevedibile guidato dalle amozioni del colore. È proprio a lui che si ispira Laura Gentili, autrice e illustratrice per il suo libro che offre una visione sui paesaggi marchigiani visti attraverso l’occhio dell’artista.

Nell’esposizione le tele saranno accompagnate dai disegni e alle citazioni del libro che conducono lo spettatore attraverso una narrazione in cui il filo conduttore sarà il colore e l’emozione che si racchiude in esso. Una mostra vivac rivolta a grandi e piccoli che mostra la visione trasversale di due artisti di generazioni diverse, ma uniti dall’intento di valorizzare il territorio e riscoprire la bellezza nelle piccole cose che rendono il mondo un posto incredibile proprio come è scritto nell’incipit del libro. Domani l’inaugurazione durante la quale verrà presentato il progetto in compagnia degli artisti e per l’occasione si terranno anche delle attività per i più piccoli, come un laboratorio creativo e il trucca bimbi.