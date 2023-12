San Silvestro in musica, ecco la mappa degli appuntamenti nelle piazze marchigiane. Sarà il CaterCapodanno, il primo grande evento che aprirà l’anno straordinario di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e che animerà dalle 21,30 del 31 dicembre 2023 alle ore 3 dell’1 gennaio 2024, piazza del Popolo. Si parte dunque con la diretta live su Rai Radio2 (al canale 202 del digitale terrestre) con Sara Zambrotti e Massimo Cirri; alle 22,30 giungerà sul palco Valerio Lundini e I Vazzanicchi, con una scaletta pensata per la serata; Colapesce e Dimartino sono previsti per le 23,30 e con loro si arriverà al countdown del 2024. A seguire si ballerà con i dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo, fino alle 3 del mattino.

“Ancona che brinda”, sul palco di piazza Cavour, inizia alle 21,45 con gli Ex-Otago iconico gruppo musicale indie pop nato a Genova nel 2002. Alle 23 salirà sul palco Max Giusti per brindare alla mezzanotte, cui seguiranno i dj e vocalist di Superstar Party Disco con le tracce musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta mixate da Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce di Veronica Key accompagnata dal rapper marchigiano Stilo Aka Space, freestyler, che si esibirà con un suo corpo di ballo.

I clandestini

A Fano si brinderà in piazza XX Settembre con il concerto dei 'Cantautori clandestini' della scuola di Riccardo Cocciante (dalle 23 alle 2), con la loro strumentazione particolarmente evoluta di cui fa parte anche un violino elettronico. Spettacoli anche al Teatro della Fortuna ("Sconcerto d’amore”) e al Politeama con i comici del San Costanzo Show. In piazza Garibaldi a Senigallia si parte alle ore 23.15: saranno proposti vari generi musicali, dal rock and roll degli anni Sessanta e Settanta fino ai giorni nostri. Prevista l’esibizione della band Little Tony Family e la partecipazione del cantante Marc e della cabarettista Lucia Fraboni. Conduce la serata Marco Zingaretti. Torna anche a Fabriano il capodanno in piazza: Countdown To 2024 partirà ufficialmente alle 22 con il dj set a cura dei giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8&Phase; dalle 23 alle 01 dj set a cura di Dj Pato e dalle 01 il noto e richiestissimo Dj Rudeejay. Voce della serata Alessandro Vignoli. A Macerata la festa di Capodanno partirà alle 23 in piazza della Libertà. “We love dance 90-2000” proporrà musica, animazione e dj set con la partecipazione di Eddy Masterjoy, David Romano e lo show live di Mary Scotto. Spostandosi in provincia, a Porto Recanati c’è “Ti porto...Capodanno” in piazza Baracondi, dalle 23, dove ci sarà una dance story anni 70, 80, 90, 2000 e il live di Incanto tour e Fabiana Conti e l’animazione di David Jay e Valentino Voice.

Tanta musica anche nell’interno, a San Severino Marche, dove il cuore della città, piazza del Popolo, prenderà idealmente per mano i presenti per portarli nel 2024 con il “Capodanno in piazza” presentato da Marco Moscatelli. Si parte a ballare alle 22,30 con la musica live degli Spaghetti a Detroit e la dance anni ‘70, ‘80, ‘90. Tempo di brindare a mezzanotte e poi spazio a dj Patrick direttamente da Radio 105 e in consolle, fino all’alba, ci sarà anche Ricky dj. Scendendo verso sud a Fermo il “Capodanno con noi” è in piazza del Popolo a partire dalle 22. Si balla in piazza con il dj set di Maicol K e Robbie Vee (voce di Stefano Castori), ma soprattutto con il concerto di Tracy Spencer, l’artista divenuta famosa negli anni ‘80 soprattutto con “Run to me”. A cantare ci sarà anche Debora Conforti, degli Abbashow tribute.

La musica padrona

Nella lunga notte di San Silvestro “Ascoli brilla” in piazza del Popolo. La musica inizierà dalle 18,30 con i The Holograms che saliranno sul palco allestito davanti alla chiesa di San Francesco. Fatto il cenone si torna in piazza del Popolo, sempre ad Ascoli Piceno, per ballare sotto le luminarie. Alle 23 suonano La Rua, gruppo nato ad Ascoli poi, dopo il brindisi, ci sarà l’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, che dopo il suo spettacolo, intorno all’una e un quarto, lascerà il posto all’altro artista ascolano, Saturnino Celani. Saturnino proporrà un dj set per far ballare e divertire tutti. Veglione musicale in piazza Giorgini, sulla costa ascolana, a San Benedetto del Tronto, dove ad accompagnare tutti nel 2024 saranno band locali. I sambenedettesi potranno assistere al concerto di Paolo Belli, alla Rotonda, il giorno dopo, alle 18 del 1 gennaio. L’artista emiliano arriverà in Riviera con la sua big band dopo la tappa di Augusta, nella notte di Capodanno.