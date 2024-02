Giovanni Allevi, dopo Sanremo parte il “Piano Solo Tour 2024”: c'è anche una data marchigiana

ANCONA - La prima data, il 9 febbraio a Massa, è sold out: il degno benvenuto a Giovanni Allevi, compositore e pianista ascolano, che combatte contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022.

Per venire incontro alle tante richieste sono state già annunciate alcune nuove date di concerto in pianoforte solo, mentre altre non sono mai state annullate nell’anno passato, perché molti fan hanno tenuto ben stretto il loro biglietto, dimostrando ancor di più l’enorme affetto per l’artista.

Giovanni Allevi con il suo Piano Solo Tour 2024, il 13 novembre sarà al Teatro delle Muse di Ancona, concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

La prevendita dei biglietti è partita già oggi, primo febbraio 2024.

Il tour partirà subito dopo la sua partecipazione televisiva fissata per la sera del 7 febbraio, sotto i riflettori del Festival di Sanremo, occasione che segnerà in assoluto il suo rientro sulle scene. Il calendario degli spettacoli vede una data zero rappresentata dalla serata del 9 febbraio a Massa, per poi continuare con una manciata di date in ogni mese successivo, allo scopo di non far stancare il compositore. Un tour annunciato poco dopo l’uscita del nuovo singolo, “Tomorrow” dedicato agli attivisti di Youth4Climate, presentato alla Cop 28 di Dubai in occasione della Giornata dei Giovani.