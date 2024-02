Già nella scaletta, c'è tutta la voglia di ritornare alla vita. “No more tears”, niente più lacrime; “Our future, il nostro futuro”; “My angel”, che non ha bisogno di traduzione. E prima ancora ad aprire il concerto al teatro Guglielmi di Massa Carrara, gremito venerdì sera in ogni posto, Giovanni Allevi ha suonato “Go with the flow”, segui la corrente, vivi il tuo tempo. E il maestro ascolano ha deciso di seguire la corrente, aperta con la partecipazione mercoledì sera al Festival di Sanremo: la musica per cogliere ogni momento benedicendo i doni che la vita regala.

La serata su un post

Allevi ha raccolto in un post sui social, come in un rapido film, i momenti di una serata unica e irripetibile: quella del ritorno a un concerto dal vivo, davanti a una platea, dopo il periodo di cura per un mieloma, «nome dal suono dolce ma non per questo meno insidioso» come scrisse nel giugno del 2022 annunciando la malattia, un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. Allevi ha voluto con grande forza tornare sul palco, lo ha raccontato il babbo Nazzareno, spiegando anche le sue paterne preoccupazioni: «Giovanni ha una incontenibile voglia di ricominciare a lavorare» ha detto in un’intervista al Corriere Adriatico. Il concerto di Massa si è aperto con un momento particolarmente toccante: si è esibita la pianista Cinzia Ventura che ha proposto “Kiss me again”, brano di Allevi che apre l'album “Estasi”. Anche qui molteplici significati: tornare tra il pubblico è di nuovo potersi baciare e abbracciare.

Tra Cinzia e Giovanni c'è stato un significativo scambio di post dopo un concerto diretto da Allevi. Lei aveva scritto: «Nulla mi emoziona più dell’Adagio del concerto per pianoforte e orchestra di Giovanni Allevi. Quanta bellezza, quanta profondità». Lui aveva risposto: «Spero di rimettermi presto dalla malattia per rivivere momenti così intensi». E quel momento è arrivato a Massa venerdì sera. Allevi è poi salito sul palco, ha mandato un bacio al pubblico, ha stretto i pugni come uno sportivo vittorioso all'arrivo e, dopo un inchino, si è avviato al suo amato pianoforte, dove ha anche eseguito tra l’altro anche “Panic”, “Helena”, “Prendimi”.

Non è mancato un momento di condivisione del proprio pensiero con il pubblico, pure riportato sui social: «Dobbiamo ritrovare un contatto immediato e diretto con la natura e la sua bellezza. Dobbiamo preservarla: solo così entreremo in contatto di nuovo con queste energie che ci appartengono altrimenti vaghiamo come degli esseri senza meta».

Conclusione liberatoria con “Back to life”, ritorno alla vita, con una standing ovation del pubblico. Come ha concluso sul post Allevi: «Che emozione, grazie Massa, è stato bellissimo». Prossimi appuntamenti domani,lunedì 12, a Parma e poi domenica 25 a Pescara. Concerti già tutti sold out. Il tour, con date ben distanziate per consentire ad Allevi di poter recuperare le forze, approderà nelle Marche in autunno quando sono già in programma due date: il 13 novembre ad Ancona e il 13 dicembre a Fermo.