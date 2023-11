Allevi suonerà a Sanremo. Colpito da una grave malattia il Maestro tornerà a esibirsi dopo 2 anni: ecco quando

ASCOLI Un atteso annuncio quello di Amadeus al Tg1 delle 20 di ieri. Dopo aver celebrato la vittoria della Coppa Davis con il sanremese Matteo Arnaldi, vincitore del primo incontro della finale con l’Australia, Amadeus ha svelato che il Maestro Giovanni Allevi, colpito da una grave malattia, non ancora vinta, tornerà a suonare dal vivo, dopo oltre due anni, sul palco del Teatro Ariston mercoledì 7 febbraio, durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

L'annuncio

«L’annuncio di stasera è qualcosa di particolare – ha detto il direttore artistico del Festival – che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene».

Il video diffuso

«Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo.

Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico». Maglietta e berretto nero, Giovanni Allevi ha commentato così, in un videomessaggio diffuso dal Tg1, la notizia del suo ritorno dal vivo in occasione del festival. «Avrò anche - ha aggiunto il compositore ascolano - la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!».