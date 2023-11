CaterCapodanno in piazza a Pesaro con Colapesce e Dimartino (più Lundini e VazzaNikki)

PESARO - «Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki», sono gli artisti che si esibiranno sul maxi palco di piazza del Popolo a Pesaro in occasione del primo CaterCapodanno, la grande festa per l’inizio dell’anno della Capitale italiana della Cultura 2024. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Ricci, intervenuto oggi nella trasmissione di RaiRadio2 Caterpillar: «Grazie a RaiRadio2 per la collaborazione davvero eccezionale, siamo orgogliosi e felici di ospitarvi tutti a Pesaro per un capodanno alternativo e divertente. Abbiamo allestito una bellíssima piazza per il periodo natalizio, che non ha niente da invidiare a quello del Rockefeller Center», scherza Ricci in collegamento da New York, dove è volato insieme al vice sindaco Daniele Vimini per presentare il programma del Rossini Opera Festival 2024, e promuovere attraverso la musica Pesaro2024. «Sarà un anno strepitoso, che apriremo al meglio, insieme agli amici di RaiRadio2».

Dalle 21.30 fino a tarda notte, in piazza del Popolo e in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, una serata speciale da vivere tutti insieme per respirare #lanaturadellacultura! Si potrà passare il 31 dicembre con gli storici conduttori della trasmissione “Caterpillar” Massimo Cirri e Sara Zambotti, in diretta da una piazza ricca di arte e su un palco che sarà agorà al centro di Pesaro 2024.

Per accompagnare le ore che precedono la mezzanotte ci sarà la musica di grandi artisti – Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki – e un coro civico riunito per l’occasione, composto di cittadini e cittadine, ad interpretare 12 propositi di speranza per l’anno nuovo. Non mancherà un omaggio al messaggio augurale del Presidente della Repubblica. La serata è a ingresso gratuito e per chi non potrà essere a Pesaro le frequenze e la visual radio di Rai Radio2 condurranno tutti nel 2024.