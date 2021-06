Parte del viso non è più sensibile, l'incubo di Mara Venier. Ecco cosa le sta succedendo

Doveva essere una questione di routine e invece ci sono complicazioni. Apprensione per Mara Venier, la situazione sembra infatti seria. La conduttrice è voluta tornare a parlare di quanto le sta succedendo dopo che qualcosa è andato storto dal dentista, dove la settimana scorsa si era recata per fare un impianto.

Era in programma un intervento relativamente semplice, di quelli che gli odontoiatri fanno a centinaia ogni anno. Qualcosa però è andato storto, si cerca di capire cosa, forse è stato danneggiato il nervo. Sembra che Mara abbia perso la sensibilità di parte del viso e sia dovuta ricorrere alle cure ospedaliere per un nuovo intervento. E potrebbe non essere finita qui. Purtroppo non è neanche chiaro se la sensibilità tornerà oppure se si tratti di un danno permanente, che potrebbe pesantemente invalidarle la vita. «Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo», ha scritto nel messaggio social Mara.

