Terence Hill non farà più Don Matteo: dopo tante voci adesso c'è una spiegazione. Il figlio racconta tutto

Una domanda che si sono fatti in tanti. Tutti a cercare le ragioni di questo stop. Ecco che il nodo-Don Matteo forse ha una sua spiegazione. Ma vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier, il racconto a Domenica In: «Due interventi in 5 giorni, ma sono ancora qua»

Terence Hill non vestirà dunque più la tonica del prete televisivo Don Matteo (al suo posto ci sarà Raoul Bova). Dopo circa vent’anni di grande successo sul piccolo schermo, l’attore ha deciso di modificare il suo stile di vita. A 82 anni è un po’ stanco e vorrebbe dedicare più tempo alle persone a lui care, in particolare alla moglie. A spiegarlo è stato suo figlio Jess’. L’uomo, classe 1967, ha fatto sapere: «Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative».

Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA