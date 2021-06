Mara Venier, il racconto a Domenica In: «Due interventi in 5 giorni, ma sono ancora qua»

Mara Venier torna dopo l'intervento subito ai denti a Domenica In. La puntata parte con la canzone di Vasco Rossi "E sono ancora qua". Applausi e fiori per lei.

«Grazie a voi, io non posso nascondervi nulla per il rapporto che ho con voi pubblico. Ho qualche difficoltà nel parlare, ma volevo essere qua». Camicia verde speranza e un aspetto raggiante, così Mara Venier racconta ai telespettatori cosa le è accaduto. «Ho avuto una settimana molto difficile, lunedì ho fatto un lungo intervento ai denti ma qualcosa non è andato bene e venerdì sono dovuta tornare sotto i ferri al policlinico Umberto I. Ringrazio tutti i dottori che mi hanno aiutata. L'importante per me era oggi essere qua soprattutto da un punto di vista psicologico».

Il racconto

Un trauma, ecco cosa è stato per Mara Venier questo periodo, ma «oggi sono qua e sono sicura ce la farò». Torna a scherzare, con qualche difficoltà la conduttrice, che dà la colpa alla sfortuna: «Evidentemente giugno non mi porta bene, lo scorso anno il 1° giugno avevo il piede rotto, oggi non riesco a parlare». Ma raccomanda: «Non ve preoccupate se per caso non parlo più, poi tanto me riprendo, perchè ho qualcosa dentro....». Lo studio scoppia a ridere e gli applausi sono tutti per la padrona di casa che inizia così con la carrellata di ospiti previsti per la puntata.

