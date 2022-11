Stelle cadenti, Luisella Costamagna si ritira per infortunio da Ballando. «Era una delle coppie più forti»

Stelle cadenti a Ballando. Esce di scena, infortunata, Luisella Costamagna. Dopo la splendida bachata dell'ultima puntata, nessuno se lo sarebbe aspettato. La giornalista si è ritirata con Pasquale La Rocca. Per loro Ballando con le Stelle finisce questa sera, ma per loro c'è ancora una piccola speranza di continuare il loro percorso grazie al ripescaggio.

Stampelle e saluti

Avevamo lasciato una delle coppie più amate dal pubblico con una prestazione di altissimo livello. La giornalista, dopo il brutto infortunio alla caviglia, ci aveva abituato a stupire. Nononstante le fasciature vistose riusciva sempre a tirare fuori dal cappello grandi esibizioni, ma purtroppo adesso è arrivato il momento di salutarla. «Purtroppo le stampelle sono diventate due, cercando di preservare una gamba mi sono infortunata anche l'altra», dichiara in diretta. E tra la tristezza dello studio continua: «Sto facendo progressi, minimi, ma costanti. Però adesso il mio obiettivo è quello di guarire».

Selvaggia mai conquistata

Nonostante la coppia Costamagna - La Rocca non abbia mai conquistato Selvaggia Lucarelli, gli altri giudici salutano il duo con grande dispiacere. Una tristezza contagiosa che anche sui social si è riversata copiosamente. Su Twitter sono tanti i commenti che incoronano Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca come una delle coppie più forti in gara, ma una piccola speranza resta.

Il ripescaggio

È proprio Luisella Costamagna ad aprire allo spiraglio di positività. In piedi, davanti ai giudici, grazie al sostegno delle due stampelle, annuncia: «Spero di guarire in fretta e di essere pronta per il ripescaggio, questo è il nostro obiettivo perché non vogliamo rinunciare a questa avventura». E il pubblico adesso attende con ansia novità sulla sua guarigione.