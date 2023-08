Doppietta di Ligabue ad Ancona: annunciati due concerti (3 e 4 novembre) al Palaprometeo

«Da ottobre si torna live!». Parole (in attesa della musica) di Luciano Ligabue. Tre nuove date del "Dedicato a noi - Indoor tour 2023": raddoppiano i concerti di Padova, Ancona e Reggio Calabria. Biglietti già disponibili.

Dedicato a noi tour

Attesa per il bis dorico: 3 e 4 novembre al Palaprometeo, per una storica doppietta. Ricordiamo che lo scorso 24 aprile Ligabue ha annunciato l'uscita di Riderai, il singolo che anticipa il nuovo disco di inediti previsto per il prossimo settembre intitolato Dedicato a noi.