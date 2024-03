È già sold out da mesi il concerto con cui i La Crus riprendono la loro straordinaria avventura sui palcoscenici italiani: questa sera al Teatro Sperimentale di Pesaro avverrà l’attesissima reunion della band che ha segnato in maniera indelebile la scena musicale italiana con la propria innovazione artistica, con progetti e album di grande spessore e successo. Un vero elegante pop d’autore, ricco di significati e con una vibrante tensione poetica.

La festa

Il concerto di Pesaro, tra i primi annunciati nel cartellone di Playlist, si prepara ad essere una vera e propria festa che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti “Proteggimi da ciò che voglio” prevista il 22 marzo su tutte le piattaforme digitali. In anteprima solo per il pubblico di Pesaro sarà disponibile il vinile dei La Crus che alla fine del concerto saranno a disposizione nel foyer del teatro per il firma copie: 500 copie numerate, che includono anche un 45 giri con i due singoli che hanno anticipato questo evento. In un recente post su Instagram, i La Crus avevano anticipato i temi dell’album: «Nel disco ricorrono alcune tematiche come quella del tempo, del lavoro, dell’angoscia e dello smarrimento sempre più diffusi, di una libertà illusoria che ci spinge a desiderare cose da cui invece dovremmo proteggerci. La sfida è quella di far convivere nelle canzoni due elementi contrastanti: uno sguardo politico e uno poetico, tanto che fra di noi le abbiamo definite con un po’ d’ironia ‘Canzoni Polietiche’.

Politiche, poetiche e soprattutto etiche». Un album di canzoni frutto di lunghe riflessioni e di un sincero amore per la musica, con cui i La Crus sperano di raggiungere anche un pubblico nuovo, senza deludere i loro fan. Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alex Cremonesi, hanno inziato insieme il loro cammino da Milano, nel 1995, mettendo a disposizione del pubblico la loro arte innovativa, che lascerà un segno indelebile in quella stagione musicale irripetibile degli anni ’90 con album e singoli che entreranno nella memoria storica del pubblico e della discografia italiana.

Le loro opere hanno ricevuto diversi premi (tra cui il Premio Ciampi e due volte la Targa Tenco) e la band ha collaborato con nomi eccezionali come Giorgio Armani, Gino Paoli, Alan Sorrenti, Manuel Agnelli, Cristina Donà, Samuele Bersani, Patty Pravo, Nada, Al Festival di Sanremo del 2011 presentarono l’iconica Io Confesso, vincitrice morale dell’edizione, ora tornata a risplendere anche grazie al prezioso featuring di Carmen Consoli a suggello della tanto attesa reunion, mentre il nuovo anno è stato varato con Come ogni volta, forse il brano più rappresentativo della band che rinasce come la fenice e risplende di nuova luce anche grazie alla straordinaria partecipazione di Colapesce Dimartino.

La formazione inedita

A Pesaro troveremo una formazione del tutto inedita per un live coinvolgente ed affascinante: Joe / Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre) e Leziero Rescigno (batterie).