Jovanotti si è operato al femore: «8 ore di intervento, ora un passo alla volta». Come sta il cantante

Lorenzo Jovanotti, in questi mesi, ha sempre raccontato, sui social e in varie interviste, quali fossero le sue condizioni di salute dopo il brutto incidente avuto con la sua bici che gli ha procurato la rottura di clavicola e femore. Jovanotti aveva anche dichiarato che, per alcune complicazioni alla gamba, non sarebbe riuscito a tornare a camminare senza stampelle, a meno che, non si fosse sottoposto a un'operazione chirurgica. L'intervento è avvenuto oggi, martedì 16 gennaio, ed è andato a buon fine come fa sapere Jovanotti su Instagram.

Il post Instagram di Jovanotti

Jovanotti è sorridente sul letto d'ospedale perché, finalmente, si è sottoposto all'intervento chirurgico al femore che gli permetterà di tornare a camminare come prima. Il cantautore ha scritto: «Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto, GRAZIE! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!».

I commenti social

Sotto al post di Jovanotti sono subito comparsi numerosissimi commenti social e, oltre ai fan, anche Emma Marrone, Cesare Cremonini o Roberto Bolle hanno dimostrato il loro affetto all'amico, scrivendo frasi di incoraggiamento: «Daje Lore!» oppure «Vai Lore! Ti aspettiamo».