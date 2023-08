Jerry Calà: «Mara Venier tradita al party di nozze? Mi rincorse per tutto il locale. A Cortina ubriaco mi svegliò De Laurentiis»

Dai gatti di vicolo Miracoli con la banda Oppini-Smaila-Salerno ai successi dei film di Vanzina: Jerry Calà, 72 anni, in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorre la propria vita e la propria carriera. Dalla nascita de "I Gatti di Vicolo Miracoli" al programma "Non Stop" con Carlo Verdone, ai film come "I fichissimi" con Diego Abatantuono, "Sapore di Male" con Virna Lisi, o i film dei Fratelli Vanzina. Calà non risparmia anche aneddoti di vita personale, raccontando dettagli sulla relazione con la conduttrice Mara Venier.

Gli schiaffi in Sapore di Mare

Per "Sapore di Mare" prese certi ceffoni da Virna Lisi. «Prima di girare la scena, Virna si scusò: "Mi spiace, ma io gli schiaffi finti non li so dare". "Si figuri, nessun problema". Che sberla. Era buona la prima, ma Carlo Vanzina ce la fece ripetere otto volte». Baciare Marina Suma fu un altro bel problema. «Nel cast c'era Angelo Cannavacciuolo, il fidanzato. Gelosissimo, ci controllava. Chiedevo al mio amico Mao di portarlo via con una scusa».

Alba Parietti

Nella scena finale, al suo fianco, un'esordiente Alba Parietti. Ha raccontato che fu lei ad abbordarla quando, tutta leopardata, passava davanti alla Rai di Torino. «Le ho chiesto il numero, avevo vent'anni.

Vacanze di Natale

Tempo dopo, in città per uno show dei Gatti, la chiamai. "Porta un'amica. A cena, io ero seduto vicino ad Alba, Oppini all'altra ragazza. Ma loro due continuavamo a parlarsi, fulminati, ignorandoci. Franco urlò: "Cambio!».

«Una banda di matti, padroni di Cortina. La sera si faceva baldoria. Una notte mi addormentai in baita, ciucco, dopo aver bevuto. Mi dimenticarono e rimasi lì. L'indomani venne a prendermi per le orecchie un furibondo Aurelio De Laurentiis».

Il matrimonio con Mara Venier

«Un amore travolgente. Diventato una grande amicizia». Sui tradimenti dell'attore nei confronti della conduttrice, che ha spiegato come al party del matrimonio lo avesse scoperto in bagno con un'altra, Calà risponde: «Non è vero. Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza».