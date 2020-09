De Laurentiis positivo al coronavirus: non è asintomatico. Ieri ha partecipato all'assemblea di Lega

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



​Il presidente del Napoli,, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. La notizia è apparsa sul sito ufficiale del club.Mercoledì il patron azzurro, 71 anni, aveva partecipato all'assemblea di Lega a Milano sui diritti televisivi e al termine della riunione si era anche intrattenuto, senza mascherina, con i giornalisti. Nelle ore precedenti tutti i presidenti erano stati sottoposti a tampone.Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone anche un dirigente del club che aveva seguito la squadra nel ritiro di Castel di Sangro, dove aveva soggiornato per dieci giorni anche il presidente, ma il club non ne aveva dato notizia.All'inizio di quest'anno, prima che esplodesse la pandemia, De Laurentiis era stato costretto a un periodo di riposo per problemi polmonari.