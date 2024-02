Francesco Calzona, chi è il possibile nuovo allenatore del Napoli (con Hamsik come vice): nel suo staff lavora anche un ex Vis e Ancona

Galeotta una telefonata mentre sta facendo rifornimento in una stazione di servizio. E' Marek Hamsik a cercarlo, bandiera storica del Napoli e una vera e propria leggenda del calcio slovacco. All’altro capo del telefono c’è Francesco Calzona, per gli amici Ciccio, che ha lavorato con Marek ai tempi della grande bellezza sarriana: «Verresti ad allenare la mia nazionale?», questa la proposta di Marekiaro. Calzona paga il carburante, poi lo richiama dopo dieci minuti e accetta. Lo strano ‘ticket’ nasce così ed è stato decisivo per regalare alla Slovacchia la qualificazione all’Europeo. Alla ‘coppia’ ci ha pensato pure Aurelio De Laurentiis che sta pensando al terzo cambio in panchina per provare a risollevare la china di un’annata fallimentare del suo Napoli, scivolato al decimo posto in classifica. La cura Mazzarri non sta funzionando e De Laurentiis valuta la possibilità di richiamare Calzona. Nello staff di Calzona c'è anche Gianluca Segarelli, residente a Pesaro, ex giocatore tra le altre di Vis Pesaro, Ancona, Cesena e Alessandria (dove ha conosciuto Calzona).

I TRASCORSI

A Napoli lo conoscono tutti, compresi i giocatori.

E’ stato in azzurro in due diverse occasione. E’ stato il vice di Maurizio Sarri nei tre anni in azzurro che hanno avuto l’apice nel 2018 nell’annata dei 91 punti (ma lo scudetto è andato alla Juventus). E’ tornato poi nel 2022: stavolta lo ha chiamato Luciano Spalletti, come collaboratore tecnico. Il binomio è durato un campionato poi Calzona ha deciso di intraprendere la carriera da ‘primo’ allenatore.

COME GIOCHEREBBE

Non si definisce un integralista “ma le mie squadre devono giocare a calcio”. Non avrebbe problemi a puntare sul 4-3-3, modulo che è nelle sue corde. I principi di gioco sono gli stessi di Spalletti e questo potrebbe aiutarlo ad un inserimento immediato, qualora De Laurentiis dovesse sceglierlo per tentare una rimonta clamorosa in classifica. Hamsik poi è un vecchio amico del Napoli e rappresenterebbe una figura di riferimento anche all'interno dello spogliatoio.