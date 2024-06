Vuelle, primo colpo: ingaggiato De Laurentiis, il centro ex Udine e Scafati ha firmato un biennale

PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Quirino De Laurentiis, pivot di 207 centimetri e 106 kg. Farà parte della rotazione dei lunghi che affronteranno il campionato di Serie A2 2024/2025 con la maglia pesarese.

Queste le sue prime parole da neo giocatore biancorosso: «Sono molto contento di questa esperienza che mi attende a Pesaro, uno dei club di maggior prestigio a livello nazionale. Posso garantire che darò tutto me stesso, il massimo impegno e la massima dedizione nel corso della stagione che sta per partire. Sarà bello anche ritrovare Coach Sacripanti che ho avuto come allenatore nel 2021/2022 e per parte del 2022/2023 a Scafati».

La carriera

Classe 1992, nato a Guardiagrele (Chieti), il percorso cestistico di De Laurentiis inizia con la maglia della sua città prima di passare a Castelfiorentino e nel 2012 in Divisione Nazionale A, ad Agrigento. Con i siciliani resta fino al 2017, debuttando anche in Serie A2; poi si trasferisce a Forlì.

Dopo due annate con la formazione romagnola accetta la chiamata di Tortona (vincendo la Supercoppa LNP) e successivamente indossa la canotta di Rieti. Nell’estate 2021 inizia la sua esperienza a Scafati, contribuendo a portare la Givova nel massimo campionato con una media di 19.4 minuti giocati, 7.41 punti per match e 3,15 rimbalzi.

Nel 2022/2023 per la prima volta in carriera è di scena in Serie A1, sempre con la maglia dei campani. Nel 2023/2024 a stagione in corso viene chiamato da Udine: con i friulani va a referto in 17 match, con una media di 5.53 punti e 4,3 rimbalzi in 14.2 minuti.

Le caratteristiche

De Laurentiis possiede una buona conoscenza del gioco e può coprire lo spot di ‘5’, adattabile anche al ruolo di ‘4’. Si tratta di un giocatore che ha già vinto un campionato e bravo in varie situazioni di pick and roll. Inoltre è dotato di un buon tiro dalla media e di un buon gioco in post basso. Solido difensore e ottimo conoscitore del gioco, la sua qualità principale consiste in un’elevata adattabilità.