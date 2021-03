Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira, arriva la vincitrice de «La Pupa e il Secchione e viceversa»

All’Isola dei Famosi 2021 il ritiro per motivi personali dell’ex Miss Carolina Stramare ha costretto gli autori a correre ai ripari per cercare una naufraga “sostituta”. A sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021 al posto di Carolina Stramare arriverà la vincitrice de “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ARRIVA LA PUPA MIRYEA STABILE

Sull’Isola dei Famosi 2021 a sostituire l’ex Miss Italia Carolina Stramare arriva, direttamente dal recente “La Pupa e il Secchione e viceversa”, la vincitrice del reality, Miryea Stabile.

Con Miryea Stabile si chiude il cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, che conta Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

A condurre Ilary Blasy, i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi con Massimiliano Rosolino invito speciale.

