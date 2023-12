Carolina Stramare e Pietro Pellegri, l'ex Miss Italia e il bomber sempre più innamorati: le foto tra le strade di Torino

Carolina Stramare resta in attacco. Dalla Juventus (la squadra per la quale fa il tifo) al Toro. Da Dusan Vlahovic a Pietro Pellegri. Da un presunto flirt a una storia vera, paparazzata per benino.

Per l'ex Miss Italia 2019 sarà un Natale romantico accanto al giovanissimo attaccante del Torino. I due si frequentano ormai dall'estate scorsa. E se inizialmente si poteva pensare a una storia estiva gli scatti, pubblicati da Nuovo, per le vie del centro del capoluogo piemontese mostrano una coppia di fidanzatini fatta e finita.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri, amore alla luce del sole

Carolina e Pietro fanno colazione al bar poi passeggiano abbracciati e si baciano con passione.

E sui social non nasconde questa travolgente storia d'amore: «Ieri sera mi sono addormentata pensando che non cambierei nulla di noi. Oggi mi sono svegliata e penso la stessa cosa, ma più forte».

L'ex Miss Italia che ha partecipato di recente anche a Pechino express si sta facendo strada come volto sportivo seguendo il campionato di serie B in Tv e, appena può, raggiunge il fidanzato. «Non sono una giornalista - ha detto tempo fa - Ma vorrei diventare una brava conduttrice».