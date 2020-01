Visita a sorpresa di Miss Italia 2019 Carolina Stramare al Corriere

ANCONA - Visita a sorpresa il 9 gennaio di Carolina Stramare alla nostra redazione di Ancona, prima di recarsi a Marina Dorica per l’ormai consueto incontro che le neo elette Miss Italia fanno nella nostra regione. Il primo impatto è stato con la bellezza quasi statuaria della giovanissima erede della corona che è stata della marchigiana Carlotta Maggiorana. Ad accoglierla il direttore Giancarlo Laurenzi che l’ha voluta al suo posto: per pochi minuti c’è stato un piacevole cambio di guardia al comando del nostro giornale. E Carolina è stata al gioco. Anzi, ha dimostrato un piglio invidiabile per la sua età. «Sono nata a Genova il 27 gennaio 1999 – ci racconta- Ho vissuto a Vigevano dove ho frequentato il liceo linguistico. Attualmente sto frequentando l’Accademia di Belle Arti di Sanremo dove ho la residenza. Ma da due anni vivo da sola a Milano. Miss Italia? Non dovevo neanche partecipare. Lavoro da tempo nel campo della moda e se ho qualche contratto in atto c’è l’esclusiva dell’immagine, quindi non posso essere in altre situazioni. Quando sono stata eletta Miss Lombardia ero ancora indecisa se partecipare alla finale. E l’eliminazione non mi è dispiaciuta più di tanto: volevo tornare a casa. La competizione mi stava stressando. Poi la giuria guidata da Gina Lollobrigida mi ha recuperata e poi l’incoronazione decisamente a sorpresa. Ora posso dire con grande soddisfazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA