Isola dei Famosi 2023, svelati i nomi dei primi 5 concorrenti: ecco chi sono (C'è anche l'ex Suor Sristina Scuccia)

L'Isola dei Famosi sta per tornare. Da lunedì 17 aprile, Ilary Blasi tornerà al timone del reality di Mediaset che mette a dura prova i vip. Sarà il ritorno sotto i riflettori per la conduttrice dopo l'addio a Totti. Con lei anche quest'anno ci sarà Vladimir Luxuria, mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino che ha lasciato Mediaset per Tv8. Il cast si sta formando. E mentre è ancora top secret il nome dell’inviato (non è chiaro se tornerà Alvin, o se sbarcherà in Honduras Paolo Ciavarro), sono stati svelati i nomi dei primi 5 naufraghi del cast.

Isola dei Famosi 2023, ecco i primi due concorrenti

A Nuovo Luca Di Carlo ha confermato di aver accettato l'ingaggio per L'Isola. Noto come l'Avvocato del Diavolo, il 45enne è uno dei piu' cari amici di Ilona Staller in arte Cicciolina. Proprio nella scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, Luca era apparso piu' volte in televisione per sostenere l'amica storica. E vuoi i suoi look eccentrici vuoi la sua personalità esuberante, l'Avvocato del Diavolo ha colpito.

L'Avvocato del Diavolo

Per Luca Di Carlo si tratta della sua prima volta in un format del genere. Come spiegato al magazine edito da Cairo Editore, porterà in Honduras diversi flaconi di crema protettiva. Un consiglio, tra l’altro, che Luca ha ricevuto direttamente da Cicciolina. «Porterò pace, amore e trasgressione», ha assicurato Di Carlo che ha poi ammesso di essere single e pronto, perché no, ad innamorarsi proprio all’Isola dei Famosi.

Pamela Camassa chi è

E da oggi esce anche il nome di un secondo (possibile) concorrente. Stando a quanto riporta Tv Blog, sarà Pamela Camassa, soubrette 38enne nonché fidanzata di Filippo Bisciglia ad arrivare in Honduras. Per la showgirl si tratta di un ritorno in televisione dopo alcuni anni di assenza. L’ultimo ruolo da protagonista è stato ad Amici Celebrities, l’edizione Vip di Amici, che ha vinto nel 2019. Da allora solo qualche ospitata per Pamela, che lo scorso dicembre in un’intervista a SuperGuida Tv ha confidato di preferire l’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip.

Cecchi Paone e il fidanzato

E dovrebbe arrivare anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini. I due sono stati paparazzati la scorsa estate dalla rivista “Chi“, grazie a quel servizio fotografico che li ritraeva insieme in barca, la loro relazione è divenuta di dominio pubblico.

E l'ex Suor Cristina Scuccia

E infine la vera notizia bomba è che nel cast ci sarà (secondo TvBlog) anche l'ex Suor Cristina. Ebbene sì dopo aver tolto il velo Cristina Scuccia è pronta a ripartire.