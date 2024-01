Il titolo del suo spettacolo è lo stesso di uno dei brani di Morandi del 1962: Paolo Cevoli sarà martedì 23 gennaio, alle ore 21,15, nel teatro comunale di Porto San Giorgio, con il suo spettacolo “Andavo ai 100 all’ora”, nell’ambito della stagione di Comune e Amat (info 392 4450125).

La vita

Una scelta voluta, quella del titolo della canzone di Morandi, e Cevoli spiega che l’ha preso perché «sicuramente rappresenta gli anni ‘60 e soprattutto fa capire che una volta se andavi a 100 all’ora sembrava andassi fortissimo, oggi ti suona anche il camion del letame». Cevoli racconta quindi il mondo, o meglio la vita, com’era prima di internet e dei cellulari, immaginando di narrare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando era bambino lui (Cevoli è un classe 1958). Una vita più lenta? Sicuramente e se prima si andava ai 100 all’ora, osserva l’artista romagnolo «oggi si va ancora più veloce è tutto velocissimo. A Bologna, infatti, adesso hanno dovuto mettere il limite di velocità dei 30 km/h per far andare piano la gente». Limite di velocità che è anche simbolo di quanto il mondo di oggi sia più “accelerato”: ai suoi tempi c’erano cose che oggi qualcuno considera pura fantascienza, dal telefono con la rotella alla tv in bianco e nero. «A teatro – spiega Cevoli – il pubblico vedrà la mia storia, i tanti racconti di come erano le cose negli anni ‘60, quando ero solo un ragazzino, e vivevo con i miei genitori, che avevano una pensione a Riccione. Si chiamava pensione Cinzia». Non si tratta di un “una volta era meglio”, anche senza politicamente corretto e poca immondizia prodotta, ma di far conoscere le radici della nostra società e magari riderci un po’ sopra.

La comicità

Del resto questo è forse lo scopo principale del lavoro di un comico, cosa che Cevoli non ha iniziato a fare subito. «Mi sono laureato in giurisprudenza – racconta – io ho iniziato a fare il comico quando avevo 44 anni. Prima di allora lavoravo come manager, compravo e vendevo locali. In uno di questi un giorno sono passati quelli di Zelig, mi hanno visto e mi hanno invitato a partecipare. Da lì è iniziato tutto». Sulla comicità il comico romagnolo sottolinea che «si riesce sempre a farne della buona, le occasioni non mancano mai e mi lasci dire anche per fortuna, altrimenti non riuscirei a lavorare». In più di vent’anni di carriera Paolo Cevoli ha interpretato tanti personaggi, tra i suoi più noti sicuramente non si possono non nominare Palmiro Cangini, un assessore di un fantomatico piccolo comune romagnolo o l’imprenditore di successo Teddi Casadey. Se ne potrebbero citare anche altri e, se si chiede a lui quali gli sono rimasti maggiormente nel cuore, Cevoli risponde che tra i tanti «sono affezionato a tutti i miei personaggi ed è anche stato bello rispolverarli nel tour estivo che ho fatto durante la scorsa stagione. Lo ripeterò anche la prossima estate con Giacobazzi e Pizzocchi». Nell’attesa va avanti con il suo attuale spettacolo e per il futuro, dice, che «ho in programma di godermi i nipoti, sicuramente, ma per ora continuo con il teatro, perché quando vengo in teatro è come essere a casa mia».