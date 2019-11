Paolo Cevoli al Valle di Chiaravalle con "La sagra famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Si alza venerdì 8 novembre il sipario del Teatro Comunale Valle di Chiaravalle sul cartellone realizzato da Comune e Amat con il sostegno di Regione Marche e MiBACT e costruita sul filo conduttore della programmazione culturale comunale di una “Città di radici e di ali”. In scena per l’avvio Paolo Cevoli con il nuovo monologo "La sagra famiglia" con la regia di Daniele Sala: «Il rapporto tra genitori e figli - dcie il comico romagnolo - è una delle tematiche della nostra epoca di cui maggiormente sentiamo parlare. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei come si comportavano coi loro figli?». Con estro e originalità il comico romagnolo tra i più amati dal pubblico racconta ci racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E persino alla famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino: la Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare La sagra famiglia. Inizio ore 21.