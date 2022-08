Harry Styles torna in Italia , ma sui social è bufera sulla scelta della location: «Ma come vi è venuta in mente»

Per la gioia dei suoi fan Harry Styles torna in Italia e si esibirà il 22 luglio 2023 per il suo "per il "Love on Tour 2023" alla RCF Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta come Campovolo. La scelta della location però non è stata apprezzata da tutti e sui social è scoppiata une vera e propria bufera.

Harry Style torna in Italia, ma sui social è bufera sulla scelta della location

Dopo quella per i Coldplay è partita la caccia al biglieto per il "Love on Tour 2023" di Harry Styles. L'annuncio è stato dato via social da Live Nation, e C.Volo, la società che gestisce la maxi arena Campovolo inaugurata a giugno scorso coi concertone di Luciano Ligabue.

La star internazionale britannica e idolo delle teenager torna dunque in Italia - dopo le date 2022 a Bologna e Torino (tutte sold out) - con il "Love on Tour" che farà tappa a Reggio Emilia. Guest star dell'evento il duo musicale post-punk britannico "Wet Leg". I biglietti saranno in prevendita esclusiva su livenation.it - previa registrazione - dalle 10 di giovedì 1° settembre e per tutti dalle 10 di venerdì 2 settembre.

Harry Styles e le polemiche sulla location

Gli "Styler" italiani, questo il nome del fando di Harry Styles, monta la polemica sulla scelta della location e soprattutto sulla data del 22 luglio. Il motivo? La paura di stare male a causa dell'eccessivo caldo, per non parlare, in alcuni casi del costo dei biglietti.

«"Harry Styles - scrive un utente su Twitter, qui la gente arriva a darti addirittura 200 euro a persona e tu cantante dovresti ripagare i soldi che noi ti diamo, invece cosa dai? Il caldo, un’acustica schifosa, visione limitata, e soprattutto stai dicendo “più mi paghi meglio mi vedi”».

I Prezzi del concerto in Italia di Harry Style

L’Arena di Campovolo sarà divisa in otto settori. A renderlo noto è Live Nation che divide l'area in cinque zone colorate più tre sottopalco per i fan più accaniti di Harry Styles.

Johnny’s Place: 172,70 euro

Hollywood: 172,70 euro

Bishopgate: 172,70 euro

Red Zone: 116,35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro

Il problema più sentito però sembra essere il caldo e la paura di stare male vista l'inevitabile affluenza «Ma come vi è venuta in mente?», si legge su twitter e ancora «Se sto male mi soccorre lui?», oppure «si chiama campo volo perché durante il concerto tra il caldo, la folla, e la gente in piedi prendi un volo per il paradiso senza ritorno harry styles per quanto io possa amarti, no». La location che i fan avrebbero preferito, quindi sarebbe stata quella dello Stadio, in modo da avere la sicurezza di vedere bene il proprio idolo.

Ovviamente non è tutto il fandom a "ribellarsi", la maggior parte non veed l'ora di accaparrarsi l'agogniato biglietto e goderso il concerto di Harry Styles.

@Harry_Styles e compani, non spendo soldi per andare in un arena TUTTA parterre a luglio con il caldo a crepare, ma voi siete pazzi. in più 60€ per un posto in cui non vedo manco i baffi e la stempiatura — fran || was home, -7 (@H4B1T93) August 26, 2022

poi se sto male per il caldo mi soccorre lui? voglio vederlo a soccorrere 100.000 persone — laisa (@laisasottona) August 26, 2022