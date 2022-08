Roberta Bruzzone fuori da Ballando con le Stelle. La decisione di Milly Carlucci per la nuova giuria

Milly Carlucci sta affilando le armi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre. Se la giuria classica, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Gulliermo Mariotto, dovrebbe essere confermata in toto, non è la stessa cosa per la giuria popolare che perde Roberta Bruzzone.

La decisione

Roberta Bruzzone la biondissima criminologa della tv italiana non farà più parte del cast di Ballando con le stelle. La decisione, secondo quanto riporta il sito Davide Maggio, voluta da Milly Carlucci per "sparigliare ulteriormente le carte.

Confermato invece Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, che di sabato in sabato avrà accanto un ospite diverso ogni puntata in sotituzione della Bruzzone.

Novità anche per la giuria popolare, perché insieme all'amatissima Rossella Erra arrivano due "vecchie" conoscenze di Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

I due maestri di ballo, che nella scorsa edizione hanno dato l'addio alla pista di Ballando, fanno ora parte fissa dei programmi della Carlucci, come ad esempio Il cantante mascherato dove Simone Di Pasquale ha svolto il ruolo di coreografo e Sara Di Vaira quello di investigatrice tra il pubblico.

Ballando con le stelle - il cast

Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato il casti di Ballando 2022. Non ci sarà più Nino D'angelo, al suo posto Dario Cassini

Paola Barale

Iva Zanicchi

Enrico Montesano

Gabriel Garko

Luisella Costamagna

Giampiero Mughini

Dario Cassini

Marta Flavi

Rosanna Banfi

Alessandro Egger

Ema Stokholma

Lorenzo Biagiarelli

Alex Di Giorgio