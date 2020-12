Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini e il mancato ingresso: «Condizione inaccettabile». Lei risponde sul social

Al Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini era data come certa partecipante, ma qualcosa deve essere andato storto. Ginevra Lamborghini infatti non ha fatto parte del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il conduttore ha spiegato le ragioni del suo mancato ingresso.

Secondo le indiscrezioni Ginevra Lamborghini doveva partecipare al Grande Fratello Vip senza aver comunicato nulla alla famiglia, ma dopo un “ottimo provino” le sue richieste sarebbero state un po’ troppo esagerate. Tra queste proprio quelle di non parlare dei suoi cari: “Ha fatto un ottimo provino – ha fatto sapere Signorini - sarebbe stata la concorrente ideale, ma ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia, e quindi di che avremmo dovuto parlare?". La sua situazione avrebbe un po’ ricalcato quella di Francesco Oppini: "È come se avesse voluto entrare nella Casa e non potevamo parlare di Alba Parietti. Lui ha dimostrato di essere Francesco Oppini e non ha più neanche bisogno di nominare sua madre, perché ormai ha acquisito una sua identità fortissima”.

In vacanza sulle nevi Ginevra ha poi risposto via social: “Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”.

