Ginevra Lamborghini: «Ricevo continuamente minacce di morte». La dichiarazione choc dopo il Gf Vip

Pioggia di insulti e minacce di morte per Ginevra Lamborghini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora impegnata con la Milano Fashion Week, è tornata sui social per denunciare pubblicamente i continui attacchi che riceve dagli hater. Il motivo? La sorella di Elettra ha espresso alcune opinioni su altri giocatori all'interno della casa in un'intervista a Casa Chi. Esternazioni che molti utenti non hanno apprezzato, al punto di arrivare a minacciare pesantemente la Lamborghini.

Le dichiarazioni e gli insulti

La partecipazione di Ginevra Lamborghini all'interno del Loft di Cinecittà come concorrente del Gf Vip si è interrotta ormai da molti mesi, a causa della sua espulsione per delle dichiarazioni fatte ai danni di Marco Bellavia. Nonostante ciò la sua è una presenza costante durante le varie puntate del reality show. Motivo per il quale, l'ereditiera si trova al momento a Milano come inviata di Chi Magazine per la settimana della moda.

Tra uno show e l'altro, tuttavia, la Lamborghini si è trovata costretta a interrompere la sua esperienza per condividere con i fan alcuni spiacevoli messaggi che riceve continuamente sul suo profilo Instagram. «Spero che tu Ginevra muoia perché sei ridicola», questa una delle minacce di morte ricevute dall'influencer.

Le Instagram stories

«A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea», queste le sue parole.

Poi giustifica le dichiarazioni fatte su alcuni concorrenti: «Io non mi permetto di giudicare la persona, non lo farò mai. Io ho giudicato, anzi neanche ho giudicato, ho espresso una mia opinione su un giocatore. Non sono arrivata a offendere in modo personale. Dobbiamo un attimo tornare ai ranghi».

E a corredo scrive: «Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti al riguardo. Vi ricordo che il Grande Fratello è un gioco, ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque».