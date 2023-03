Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra, il retroscena sui loro (pessimi) rapporti: spunta un like galeotto

Elettra Lamborghini conferma i non buoni rapporti con la sorella Ginevra Lamborghini, reduce dal Grande Fratello Vip dal quale è stata però squalificata per una condotta non ritenuta idonea. L'assist è stato dato nel corso della puntata in diretta da Alfonso Signorini che è tornato a parlare del rapporto tra Ginevra e Antonino Spinalbese.

Le parole di Antonino

«Ginevra? Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna», ha detto il conduttore riportando le parole dell'ex di Belen. Sulla definizione di "materna" però Elettrà è sbottata.

La conferma di Elettra

Dopo questa dichiarazione su Twitter è stato fatto un post in cui si fa riferimento a un episodio tra sorelle, un rumor trapelato online settimane fa, che parlava di Elettra chiusa a chiave in una stanza della maison Lamborghini. L'utente commenta scrivendo: «Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra» e a quel commento la Lamborghini mette in like, confermando quindi le voci e dando una motivazione in più sul fatto che con la sorella non ci sia un buon rapporto.