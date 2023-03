Ginevra Lamborghini fa benzina, il video per rispondere agli hater. Ma qualcosa va storto: «Non sa fare neanche quello»

Ginevra Lamborghini e la gaffe sui social. L'ex vippona ha postato un video nelle sue storie in cui fa benzina alla sua automobile ma qualcosa non va per il verso giusto e tutti notano la sua figuraccia. Il video parte dalle accuse degli hater che sui social l'hanno ribattezzata "la benzinaia" dopo le sue lamentele sul fatto di non avere soldi per fare il pieno alla Lamborghini.

La gaffe

Ginevra ha così deciso di prendere in giro i suoi haters e mostrarsi mentre fa benzina, scrivendo sul video: «Grazie alla colletta dei miei haters sono riuscita a fare il pieno». Afferra quindi la pompa ma qualcosa non va e da lontano si sente il benzinaio dire che ha sbagliato che il distributore in cui si trova è per il servito e non per il self service.

Sui social

«Ma no, come servito, ma la voglio fare io, sono io la benzinaia qui», replica ridendo all'operatore. A quel punto il video si interrompe ma sui social si sono scatenati i commenti di chi sostiene che abbia fatto una figuraccia non riuscendo nemmeno a fare una gag come voleva. Di sicuro uno scopo però lo ha raggiunto, quello di strappare una risata.