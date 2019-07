Gf, lite in diretta social tra Martina e Daniele: «Sono nera». E lui scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si vedono molto spesso da quando è finito ilma continuano a negare di stare insieme. Nell'ultima diretta su Instagram della vincitrice del reality, i fan hanno assistito a un piccolo battibecco social tra i due. La ragazza con il cuore di latta non ha nascosto di essere arrabbiata e dopo aver smentito le voci sulla loro relazione ha risposto al giovane veneto che stava comunicando con lei live.«Ma che te ridi? Inizia a mette a posto la capoccia. Non farmi parlare, non facciamo capire che sto nera. Daniele non hai capito forse. Aspetta che dopo ti chiamo, ti faccio un altro discorsetto. Forse non hai capito com’è la situazione».E dopo aver invitato Dal Moro ad abbandonare la diretta, la Nasoni ha continuato a sfogarsi: «Faccio un sondaggio. Martina deve andare da Daniele o Daniele da Martina? Sarà Daniele che deve venire qua? Che mi ha fatto girare le pa**e. Perché mo sto ridendo e scherzando con voi, ma mi ha fatto arrabbiare. Daniele falla finita veramente, non sei spiritoso. Oggi non sono in vena. Non ti rispondo più... Dopo ti richiamo perché forse non hai capito niente. Stai ridendo e scherzando un po’ troppo».«No ti prego risparmiami, fa già un caldo. I cuscini sono neri?», ha risposto il ragazzo. A chi ha consigliato a Martina di chiarire con il bel veronese, la ragazza con il cuore di latta ha risposto: «Non voglio chiarire. Gli ho fatto un discorso chiaro prima. O si attiva o si attiva, punto». Daniele a quel punto ha preso la via di fuga: «Ciao raga scappo troppo tesa questa diretta per me. Peace».