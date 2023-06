Elenoire Ferruzzi: «Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Storia d'amore mai esistita»

Sono giorni in cui non si fa altro che parlare della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti e poi fidanzati all'interno della casa del GfVip e sembrava che la loro storia d'amore fosse destinata a durare nel tempo. Purtroppo così non è stato. E nelle ultime ore, tanti hanno commentato la situazione, tra loro anche l'ex gieffina Elenoire Ferruzzi. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e dei retroscena che sono stati svelati da entrambe le parti.

E soprattutto, è evidente il botta e risposta social tra i due ex vipponi che sembra non avere fine.

Nelle ultime ore, a commentare la notizia è stata Elenoire Ferruzzi, la quale ha reso pubblica sul suo profilo Instagram la sua opinione a riguardo, in maniera molto netta. «E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Ahahahah. Sono spariti tutti in una bolla di sapone come le storie d'amore mai esistite su cui hanno idealizzato la loro triste esistenza», ha scritto l'ex vippona.

La critica alle coppie nate al Gf Vip

Questa però non è la prima volta che l'ex gieffina commenta la coppia. Qualche mese fa, durante un'intervista aveva demolito tutte le coppie nate nella casa del GfVip. «Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono coppie spinte e false. Credo solo alla coppia: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria perché li ho visti nascere e posso dire che c'è interesse da entrambe le parti. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo».

Infine, la gieffina ha risposto anche a chi insinua che i prossimi a lasciarsi siano proprio Antonella e Edoardo: «No, loro sono gli unici veri, credimi», ha commentato Elenoire.