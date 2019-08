Gf, Daniele Del Moro sfogo social: «Condanna da terzi, ma noi siamo gli stessi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le innumerevoli voci sulla sua relazione con Martina Nasoni, conosciuta all’interno delle mura deltorna a parlare dal suo account instagram, rivolgendosi anche ai fan che l’hanno criticato aspramente per il silenzio sulla sua love story.Le offese sono state molte, ma non sembra essere un problema: “Volevo farvi una mia considerazione alla luce di quello che ho potuto sentire e leggere in questo mese.. Non credo di eccedere in presunzione nel dirvi che parlo io un po’ a nome di molti, probabilmente perché non per tutti è semplice esprimere il proprio pensiero, o semplicemente perché non trovano le parole giuste per farlo! Pero io sono fatto a modo mio e voglio dirvi quello che penso.. Non è bello sentirsi dire brutte parole e offese gratuite quotidianamente, non è bello venire sempre e comunque condannati da terzi, il più delle volte da persone che non hanno assolutamente gli elementi necessari per poter giudicare/consigliare/emettere sentenza.. Però sapete cosa vi dico.. CI STA! Ed è giusto che sia così”.Poi un accenno a Martina: “Ma non dimenticate una cosa.. Nel bene e nel male noi per voi resteremo sempre Daniele/Martina ecc del GF16! E voi per noi resterete sempre parte di un esperienza unica che non dimenticheremo mai! Grazie a tutti ♥️ belli e brutti.. Daniele #gf16 #nowords #love #moments”