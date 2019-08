Gf, Daniele Dal Moro invita Erica Piamonte: «Vergognoso quello che fai a Martina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del Grande Fratello 16 continua a essere bersaglio di insulti e critiche sui social. I fan dinon gli perdonano l'atteggiamento nei confronti della loro beniamina. Questa volta non hanno digerito l'invito che il ragazzo ha fatto all'ex gieffina. Gli haters non gli ha dato tregua per un'intera giornata quando hanno saputo che i due erano insieme a Verona.«Un aggettivo… vergognoso, il tuo invito ad Erica a… e menomale che vuoi o volevi un mondo di bene a Martina… chi sa se le volevi male… lei viene da te a Roma a farti una sorpresa e tu la rimandi indietro come un cagnolino che uno non vuole più. Complimenti per la tua sensibilità», scrive un utente alludendo al motivo per cui Martina e Daniele hanno smesso di frequentarsi poche settimane dopo la fine del reality.Anche all'indirizzo della Piamonte sono arrivati insulti. «Quella gatta morta di Erica capace di mostrare solo t**** e c****... Con lei è giusto ballare intorno a un palo». Daniele ha reagito mostrando i messaggi ricevuti e pubblicando su Instagram una lunga riflessione. «Non è bello - scrive - sentirsi dire brutte parole e offese gratuite quotidianamente, non è bello venire sempre e comunque condannati da terzi, il più delle volte da persone che non hanno assolutamente gli elementi necessari per poter giudicare/consigliare/emettere sentenza... Però sapete cosa vi dico... ci sta! Ed è giusto che sia così. Ma non dimenticate una cosa... Nel bene e nel male noi per voi resteremo sempre Daniele/Martina ecc del GF16!». Erica, intanto, sembra averci fatto il callo . Recentemente è stata attaccata per le foto del lato B e per la sua attività di influencer. Da Martina, invece, nessun commento.