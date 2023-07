“Armonie della sera” approda nelle Marche con il duo Sollini-Barbatano protagonista al pianoforte a quattro mani a Gradara

GRADARA - “Armonie della sera”, la rassegna itinerante giunta alla sua XIX edizione, ideata e diretta dal pianista Marco Sollini con il suo sodale artistico Salvatore Barbatano e nota per portare la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia, approda finalmente nelle Marche, la sua terra d’elezione, dove essa è nata (a Ponzano di Fermo).

Dopo i primi concerti di successo a Cortona, Firenze e Gerace (in Calabria), giunge nel cortile d’onore della Rocca di Gradara con il duo Sollini-Barbatano protagonista al pianoforte a quattro mani, oggio alle ore 21.15. Sollini e Barbatano condividono il duo pianistico da un ventennio, distinguendosi per una pregevole attività concertistica internazionale e per una discografia che li ha spesso portati in cima alle classifiche degli ascolti nel settore classico. Definito dalla stampa russa il duo dalle “venti dita d’oro”, ha al suo attivo incisioni per Sony Classical e Da Vinci Classical, con cui ha di recente pubblicato un cd dedicato a musiche di Franz Liszt.

Il programma scelto per il concerto a Gradara si apre con una pagina di grande bellezza quale l’ “Aria degli spiriti beati” di Christoph Willibald Gluck, per proseguire con i 6 Morceaux op.11 di Sergej Rachmaninov e con due Poemi Sinfonici di Franz Liszt, il n.2 “Tasso, lamento e trionfo” e il n.3 “Les Preludes”, pagine ricche di virtuosismi e di finezze musicali, qui affidati appunto a due interpreti come i nostri dotati di tecnica ed espressività e di collaudata esperienza al suono d’insieme.

L’evento è realizzato nello specifico in collaborazione con il Comune di Gradara, mentre l’intera iniziativa si avvale del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Marche. Il biglietto d’ingrasso al concerto (10 euro) è acquistabile direttamente la sera dell’evento presso la biglietteria della Rocca di Gradara.