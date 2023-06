Glenda Jackson, l'attrice morta a 87 anni: due volte premio Oscar, fu anche deputata

Lutto nel mondo del cinema: è morta a 87 anni l'attrice ed ex deputata laburista britannica Glenda Jackson. Lo ha comunicato il suo agente Lionel Larner secondo cui si è spenta «serenamente nella sua casa di Blackheath», un quartiere nel sud di Londra.

Glenda Jackson morta a 87 anni

Jackson per due volte ha vinto il premio Oscar come migliore attrice, nel 1971 per il suo ruolo in 'Donne in amore' e nel 1974 per 'Un tocco di classe'. Oltre alla carriera artistica ne ha avuta una politica: è stata una deputata del partito laburista dal 1992 al 2015. Successivamente è tornata a dedicarsi alla recitazione, vincendo un Bafta per il suo ruolo nel film per la televisione 'Elizabeth Is Missing' nel 2020.