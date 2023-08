Giuliano Sangiorgi, le scuse per il caos al concerto dei Negramaro: «Anche mia madre non è arrivata». I fan: «Rimborsaci i biglietti»

Dopo i problemi di viabilità avvenuti in occasione del concerto che la band dei Negramaro ha tenuto il 12 agosto all'aeroporto Cesari di Galatina, provincia di Lecce per festeggiare, nella terra d'origine, vent'anni di successi, Giuliano Sangiorgi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si scusa con i fan. Molti di loro sono stati rimasti bloccati nel traffico e non hanno raggiunto in tempo il concerto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Grazie a tutti per quelli che sono riusciti a raggiungere il concerto. - ha sottolineato Sangiorgi nel video pubblicato su Instagram -.

Purtroppo abbiamo saputo dei problemi anzi siamo stati coinvolti in prima persona, mia madre e i parenti per i quali avevo preso un pulmino per arrivare non sono riusciti a raggiungerci per tempo. Volevo ringraziare tutti per quello che avete fatto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto dove non si sono mai fatti i concerti, come l'aeroporto di Galatina. Abbiamo pensato giorno e notte a costruire un sogno che fosse degno della vostra grandezza: di tutto quello che ci avete dato in questi anni. Io vi posso dire solo questo: sono molto felice da un lato per tutto l'amore che ci avete dimostrato, ma anche molto dispiaciuto per tutto quello che è successo».

Poi, ha aggiunto: «Sono successe cose che non dovranno mai più succedere. Mi sembra giusto far sapere quanto io ci tenga a dire che ho sofferto e sto soffrendo con voi, per quella cosa che ci lega: l'amore per la musica, per il fatto che avete messo l'anima per raggiungere il nostro concerto. Per molti non è stato possibile e spero che si possa trovare una soluzione. Ma spero anche che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente: portare quello che avremmo potuto fare in posti più consoni, abituati ai grandi eventi, a Lecce nel Salento. Sono vicino a tutte le fatiche che avete provato in quella notte magica da un lato per molti abbastanza difficile e disastrosa per tanti».

I fan: «Rimborsateci»

Molti fan hanno commentato il video che Giuliano Sangiorgi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Molti fan del cantante, infatti, ritengono che sia giusto «rimborsare i soldi del biglietto». «Altro che sogno avere regalato un incubo. Pagato. Quindi rimborso a tutti», ha scritto un utente. E ancora: «Potevi evitare questo video, mancano i fatti. Rimborsate tutte le persone e basta».«Che video inutile. Sii umile e quanto meno chiedi scusa a chi è rimasto al buio a camminare», ha scritto ancora un altro utente.