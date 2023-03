Giorgia Meloni allo spettacolo di Checco Zalone: «Ha preferito me al karaoke con Macron»

Spettacolo sold out di Checco Zalone, imperdibile anche per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, che sabato sera al teatro Brancaccio di Roma era tra gli spettatori di "Amore + Iva", lo spettacolo con cui Checco Zalone è in tour in tutta Italia. Meloni ha fatto il suo ingresso in sala quando le luci erano già spente, insieme al compagno Andrea Giambruno ed al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, scrive l'Ansa.

Tra il pubblico

A rivelare la presenza è stato Zalone in persona, che rivolgendosi al pubblico ha detto, a suo modo: «Non mi fate fare figure di m.... che c'è la presidente del consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron». Nel parterre, oltre alla premier, il sindaco del paese di origine di Zalone, Capurso, Francesco Crudele, e molti esponenti dello sport italiano, dal numero 1 del Coni Giovanni Malagò a Bebe Vio, Gianmarco Tamberi.

Selfie e sorrisi

Alla fine dello spettacolo la premier ha guadagnato l'uscita del teatro, non prima di aver salutato il pubblico presente in platea, tra sorrisi e qualche selfie. Pochi giorni fa, in un'intervista al Corriere della Sera, il comico aveva raccontato il mancato incontro con Meloni, qualche estate fa in Puglia.