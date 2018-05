Gianna Nannini inarrestabile con le stampelle dopo l'infortunio durante il concerto

Gianna Nannini cade sul palco a Genova: portata via in ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Durante un concerto a Genova, che certo non si risparmia nelle sue performance live, è caduta dal palco e si è procurata una lesione al ginocchio che la costringe a indossare un tutore e a camminare con leL’impedimento però non ferma la cantante, che dal canto suo ha rassicurato i fan: “Ho beccato una botta forte – ha raccontato – Ma c’è di peggio e penso che lo show must go on”.Gianna infatti non si è chiusa in casa ed è stata fotografata da “Vero” mentre passeggia per Milano con le stampelle: un po’ dolorante e affaticata Gianna fa prima colazione e poi continua il giro per la città con le amiche.