Insulti e minacce di morte alla giornalista di «Geolier, non senti di aver rubato la vittoria?». La replica: «Chiedo scusa, ora basta»

Non accennano a placarsi le polemiche che coinvolgono Geolier e la giornalista Marzia Forni a seguito del risultato che ha visto il cantante napoletano al primo posto dopo il quarto appuntamento di Sanremo. Dopo la vittoria nella serata cover al Festival, la giornalista ha chiesto a Geolier: «Non senti di aver un po' rubato la vittoria?». Pronta la risposta dell'artista napoletano: «Mi sento a disagio a rispondere a questa domanda, che brutta parola».





Il video della conferenza, con protagonista il cantante di Napoli e la giornalista, è diventato virale in poco tempo. In molti, non solo i fan di Geolier, hanno difeso l'artista e attaccato chi aveva posto la domanda. Ma i social non perdonano. Molte, fin troppe, le critiche nei confronti della giornalista Marzia Forni.





Il video di scuse





Marzia Forni ha postato un video in cui si scusa con Geolier e con l'opinione pubblica sottolineando anche come sia stata pesantemente criticata: «Faccio questo video per rispondere a tutti i messaggi. Ho ricevuto minacce e auguri di morte e ho bloccato i commenti. Rispondo: è stato tutto travisato, ho posto male la domanda utilizzando in maniera improria il termine "rubare". Volevo chiedere a Geolier se lui non avesse ritenuto altre esibizioni (nella serata cover, ndr.) più meritevoli della sua.

Ho visto sia le prove che la diretta e alcune esibizioni sono state di altissimo livello. Anche quella di Geolier, ma altri meritavano di più. Mi sono posta male, lo so. In sala stampa molti erano pro Angelina Mango ma mi sono chiesta come fosse possibile che Geolier avesse vinto con quei numeri interrogandomi sul televoto. Si è parlato di call center e di utilizzo delle sim, così ho chiesto direttamente a lui che mi ha detto di non saperne nulla e che lui ha una grande fan base. In molti si chiedevano questa cosa. Mi è dispiaciuto passare per razzista: chi mi conosce sa bene che io non sono così e non ho nulla contro Napoli, i napoletani e Geolier. Però vi prego basta con gli insulti e gli auguri di morte. La mia era solo una valutazione sulla serata delle cover».