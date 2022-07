Genesis a Pesaro 50 anni fa: il mitico concerto riproposto stasera a Villa Berloni

PESARO - Cinquant’anni. È passato più di mezzo secolo dal concerto dei Genesis al vecchio Palasport di viale dei Partigiani di Pesaro. Era esattamente l’11 aprile 1972 quando la band di Peter Gabriel e compagni, ancora sconosciuta al grande pubblico, salì sul palco del vecchio hangar preceduta da due band italiane anch’esse agli esordi: gli Odissea e la Premiata Forneria Marconi. Un concerto che fu memorabile per molti aspetti. Il primo perché il gruppo inglese era al suo primo tour in Italia; il secondo perché in quella magica sera di primavera nell’hangar di viale Marconi si incontrarono per la prima volta tre gruppi straordinari che hanno rappresentato la storia della musica progressive. Una serata rievocata la scorsa settimana in un incontro nella Sala Rossa del Comune con lo storico critico e biografo della band, Mario Giammetti.

L'evento straordinario

E questa sera (ore 21.30), nel magico scenario di Villa Berloni a Candelara si terrà il concerto-evento dei Get Em’ Out, straordinaria cover band specializzata nell’esecuzione del primo periodo dei Genesis che nell’occasione riproporrà l’album Foxtrot, inciso successivamente al tour italiano del 1972.I l concerto/tributo coincide appunto anche con il 50 anniversario dall’uscita del loro album, tra i più famosi, Foxtrot. La biglietteria aprirà presso Villa Berloni, via Ferriera 3, Candelara di Pesaro, alle ore 20.30 Costo del biglietto 20 euro. Informazioni: 338.2988419 (Riccardo) – 339.3707313(Maris) – anche su WathsUpp. Come anteprima del concerto, a titolo gratuito e solo su prenotazione al 339.3707313, è organizzata, alle ore 19.30, una visita guidata nel borgo antico di Candelara. Ritrovo all’ingresso. A seguire, dalle ore 20.00, sempre su prenotazione, possibilità di apericena a base di prodotti al prezzo di € 10,00.