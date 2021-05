Frank McRae è morto, recitò in 007 e Rocky II con Sylvester Stallone

SANTA MONICA - Un infarto. Così è morto a Santa Monica, in California, all'età di 80 anni l'attore statunitense Frank McRae, interprete di frequenti ruoli da bullo o da duro in film come «007 - Vendetta privata» e «Dillinger». Ma è stato uno degli interpreti del film «Rocky II» di Sylvester Stallone, in cui aveva il ruolo di caposquadra della macelleria. La scomparsa è avvenuta il 29 aprile e la notizia è stata data dalla nuora a «Variety», rivista settimanale e sito web di intrattenimento fondata nel 1905.

Frank McRae, Actor in ‘Licence to Kill’ and ‘Last Action Hero,’ Dies at 80 https://t.co/MDpjKBcyvl — Variety (@Variety) May 5, 2021

Condoglianze - Un messaggio per il lutto dell'attore statunitense arriva anche da parte dell'account twitter di James Bond. «Siamo dispiaciuti di apprendere che Frank McRae, interprete di Sharkey nel film Licence To Kill, è scomparso. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici».

We are sorry to hear that Frank McRae, who played Sharkey in Licence To Kill, has passed away. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/ZKooA5IiQO — James Bond (@007) May 6, 2021

Chi è Frank McRae - Nasce a Memphis il 3 giugno 1942 da una famiglia afroamericana. In gioventù è stato un giocatore di football professionista, giocando con i Chicago Bears e i Los Angeles Rams. Grazie al suo fisico possente e alla sua altezza (198 cm) ottiene il primo ruolo nel gangster film «Dillinger» (1973), nel ruolo del detenuto Reed Youngblood, che aiuta a fuggire John Dillinger (Warren Oates).

Il successo - Nella seconda metà degli anni '70 inizia a collezionare piccoli ruoli in importanti pellicole. Come «Un mercoledì da leoni» di John Milius, «Taverna Paradiso» di Sylvester Stallone, «Norma Rae» di Martin Ritt, «Rocky II» di Stallone, «1941: allarme a Hollywood» di Steven Spielberg. Per non soffermarsi sempre negli stessi ruoli bruti, ha partecipato a pellicole come «Miracolo sull'ottava strada», «Palle in canna» e «Last Action Hero - L'ultimo grande eroe». McRae è anche apparso nel film della serie di James Bond del 1989 «007 - Vendetta privata» nei panni di Sharkey, un caro amico di Bond (Timothy Dalton) e Felix Leiter (David Hedison). Complessivamente l'attore ha recitato in una quarantina di film, tra cui «48 ore» (1982) e «Sorvegliato speciale» di John Flynn (1989).

