FERMO - Pianoforte, archi e molto altro nella stagione concertistica della Gioventù Musicale d’Italia di Fermo. Da domenica, 5 febbraio, a venerdì 14 aprile saranno cinque gli appuntamenti tra il teatro dell’Aquila di Fermo e il Teatro Nuovo di Capodarco.



Il gran inizio



Sarà lo scozzese Yuanfan Yang ad aprire la rassegna, domenica alle 17 al Teatro dell’Aquila, quando salirà sul palco per far danzare le sue mani sui tasti del piano. Suonerà musiche di Mozart, di cui eseguirà la sonata in do maggiore “Parigina”, di Ravel, di cui il pubblico ascolterà “Alborada del gracioso”, e “The haunted bell”, quest’ultima una sua composizione. Completano il programma i 24 preludi per pianoforte di Chopin e improvvisazioni su temi e stili suggeriti dal pubblico. Il pianista, che nel settembre dello scorso anno ha vinto il primo premio e il premio del pubblico al concorso internazionale Casagrande di Terni, è anche compositore. «Non solo – aggiunge il presidente della Gioventù Musicale di Fermo, Igor Giostra – è anche un improvvisatore, un interprete a tutto tondo come erano i musicisti al tempo di Bach. Il pubblico interagirà e si vedrà come Yang eseguirà le richieste».



Gli altri appuntamenti



L’appuntamento successivo sarà il 19 febbraio, alle ore 17, sempre al Teatro dell’Aquila, quando arriveranno Fabrizio Meloni, con il suo clarinetto, e il quartetto Nous, composto dai violini di Tiziano Baviera e Alberto Franchin, la viola di Sara Dambruoso, il violoncello di Tommaso Tesini. Insieme suoneranno musiche di Sostakovic, Citro e Hindemith. Meloni, spiega la presidente della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Rita Virgili, «è il primo clarinetto dell’orchestra del teatro e della filarmonica della Scala di Milano». Il 18 marzo alle 17, si prosegue al teatro nuovo di Capodarco, con il trio Quiròs, composto dal soprano Francesca Adamo Sollima, dal mandolino di Mauro Schembri, e dalla fisarmonica di Fernando Gabriele Mangifesta. “America!”, il titolo del concerto, si compone di musiche di Hahn, Weill, Piazzolla, Ariel Ramirez, Angulo, Gershwin e Bernstein. Alle 17 del 25 marzo, sempre a Capodarco, arriverà Silvia Chiesa con i suoi allievi violoncellisti: 8 violoncelli e una voce lirica, suoneranno e canteranno Lobos e Bach.

«Come da tradizione – aggiunge Virgili – valorizzeremo i giovani, e il 14 aprile ci sarà l’ultimo concerto dedicato ai giovani talenti musicali». Talenti che saranno resi noti nelle prossime settimane. «Quest’anno – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Micol Lanzidei – dalla sala dei Ritratti, impegnata con la mostra, ci trasferiamo al Teatro dell’Aquila e al Teatro Nuovo di Capodarco».



La collaborazione



Confermata la collaborazione con il Comune e il ritorno del nome Giostra nella Gioventù Musicale: dopo il professor Annio Giostra cje contribuì a crearla e ne fu anche il vicepresidente nazionale, arriva Igor Giostra che ha raccolto il testimone della presidenza di Fermo da Carmela Marani che da oggi si occuperà dei bambini. Info: 3805921393, biglietti (10 euro intero, 6 ridotto) sui circuiti Ciaotickets.