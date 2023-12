«Non potevamo aspettarci un inizio migliore», così Giacomo Piccinini uno degli ideatori del FantaSanremo ieri, tre ore dopo l’apertura delle iscrizioni all’edizione 2024. Una vera partenza col botto per il numero di squadre iscritte.

La partenza

«Dalle 12 alle 15 – dice Piccinini – abbiamo avuto già 100mila squadre iscritte, raddoppiando la cifra dello scorso anno che nelle prime tre ore era di 50mila. Una bellissima giornata, la prima dopo il Natale. Decine di migliaia di utenti, in brevissimo tempo, hanno scaricato l’applicazione. L’affetto dei fanta allenatori è tanto, si sente, come quello degli artisti che iniziano già a condividere, come Emma Marrone che già ha detto su Instagram che si sta allenando». E per completare il quadro social già il Fantasanremo è di tendenza su X (l’ex Twitter). Il tutto nemmeno finito il periodo delle festività e quando mancano 40 giorni all’inizio del Festival di Sanremo. Una partenza col botto, quindi, che non ha niente a che vedere con quelli di Capodanno, ma che sul web fa rumore tra gli amanti del gioco parallelo al festival di Sanremo. L’app è la prima delle novità, disponibile su App Store (per iOS) e su Play Store (per Android), l’altra è che una squadra può partecipare a più leghe, fino a un massimo di 25, selezionabili tra tutte, comprese quelle Premium promosse da partner e sponsor. C’è ancora il campionato mondiale che promette l’ormai nota “gloria eterna”.

Il regolamento

Per il resto le regole sono le solite: si hanno 100 baudi per formare una squadra di 5 artisti, di cui uno dovrà essere capitano. Salvo proroghe ci si può iscrivere fino alle 23,59 di lunedì 5 febbraio 2024. Tra i più quotati, ovvero gli artisti che faranno spendere più baudi, ci sono Emma, Angelina Mango e Annalisa con 23, i The Kolors a 22. Tra quelli che fanno spendere meno baudi ci sono Clara, Bnkr44 e i Santi Francesi con 16. Tutte le quotazioni sono sul sito dove iscriversi e partecipare al gioco, sito dove è consultabile e scaricabile il regolamento che prevede i bonus e i malus per le varie azioni compiute dagli artisti in gara. Bonus e malus, per le classifiche finali e di serata, così come i premi della critica. Particolarmente simpatici, tra tutti, sono i “Bonus Amarcord”, abbinati ad azioni compiute da artisti nelle passate edizioni, divenute particolarmente iconiche. Su tutte si ricordano il +5 per il Bonus Dargen, ovvero per gli artisti che indossano occhiali da sole e, a meno di sorprese da parte dell’artista, Dargen D’Amico, che quest’anno torna in gara, farà guadagnare 5 punti certi. Lui infatti indossa sempre gli occhiali da sole.

Il bonus

C’è il bonus Berti, in onore di Orietta Berti, che vale un +10 se si indossa un outfit con capesante, c’è il bonus Elettra (Lamborghini) per un +10 a chi fa twerking o ancora il bonus Morandi, +18 se usa la scopa sul palco. Citazione implicita al co-conduttore dello scorso anno che spazzò in diretta le rose dopo l’azione di Blanco sul palco. Tra i bonus di serata si segnalano il “Maracaibo” o un’invasione di palco non programmata, in entrambi i casi +30. Tra i malus il -100 per la squalifica, o il -66,6 per una bestemmia in diretta.