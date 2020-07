Gianluca Petrella a Fano Jazz By The Sea con “Cosmic Renaissance”

FANIO - Martedì 28 luglio, la quinta giornata della XXVIII edizione di Fano Jazz By The Sea si preannuncia tra le più artisticamente interessanti e stimolanti dell’intero Festival. Parte, innanzitutto, la sezione “Exodus – Gli Echi della Migrazione”, con la prima di tre solo performance ospitate alla Pinacoteca di San Domenico: ne sarà protagonista il sassofonista di origine russa Dimitri Grechi Espinoza (ore 18,30, ingresso libero su prenotazione). A seguire, alle 19,30 alla Chiesa di San Francesco (anche in questo caso ingresso libero su prenotazione) un duo al femminile, le O-Jana, con la pianista Alessandra Bossa e la vocalist Ludovica Manzo, talenti in costante ascesa. Alle 21.15 alla Rocca Malatestiana sarà quindi la volta di uno dei musicisti più attesi di Fano Jazz By the Sea 2020, Gianluca Petrella. Il trombonista, assiduo collaboratore di Jovanotti, si farà ascoltare alla guida della sua Cosmic Renaissance band, con Mirco Rubegni alla tromba, Blake Franchetto al basso elettrico, Federisco Scettri alla batteria e Simone Padovani alle percussioni (ingresso 15 Euro, ridotto 13 Euro). Infine, al Pincio (dalle 22.30), live set con la vocalist e manipolatrice elettronica italo colombiana, con base a Londra, Estel Luz. © RIPRODUZIONE RISERVATA