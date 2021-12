La rassegna invernale di Fano Jazz tra le serenate dai balconi, il gospel, il concerto in piazza e la filodiffusione

FANO - Fano Jazz Network conclude un 2021 pieno di successi con una serie di appuntamenti di fine anno che vedono confermato i tradizionali Gospel al Teatro della Fortuna, le Serenate dai Balconi e un concerto in Piazza XX Settembre. L’obiettivo della rassegna invernale è infatti proporre un evento culturale articolato capace di essere elemento di promozione della città e per la città, nonché opportunità per dimostrare la voglia e la capacità di ripresa di una comunità che ancora porta le “ferite” del Covid 19. Una città che torni a vivere e sia capace di ripristinare un clima di positiva e piacevole convivenza sociale, culturale ed economica. Preziosa sarà la collaborazione di operatori ed esercenti del centro storico, nonché di tutta la collettività.

Le serenate

Fano Jazz Winter 2021 si preannuncia, ancora una volta, occasione importante per coinvolgere la città attorno a proposte artistiche di qualità. Il programma di questa seconda edizione, realizzata in collaborazione con l’assessorato al Turismo e attività produttive e l’assessorato alla Cultura del Comune di Fano, inizia con due giornate dedicate alle Serenate sui Balconi, il 5 e 8 dicembre. Domenica 5 dicembre (alle 18,30), dal Balcone Porta Giulia, si esibirà il duo composto da Matteo Santini alla fisarmonica e Giorgio Caselli, trombe, eufonio, trombone e voce; il Jazz Soul Duo (Maya Iavanova al piano e Manuela Evelin Prioli, voce), sarà al Balcone di Palazzo Bracci Pagani, mentre da quello di Piazza Costanzi si esibiranno Marco Di Meo alla chitarra, accompagnato dalla voce di Costanza De Sanctis; infine, le note del duo GG&RG risuoneranno dal Balcone di Piazza XX Settembre. Anche la XXIII edizione del tradizionale appuntamento con il grande gospel al Teatro della Fortuna si articola in due serate: il 22 saliranno sul palco, direttamente da Washington D.C., il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, cinque cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness” e due fenomenali musicisti; il 23 sarà la volta di Danton Whitley & The Mosaic Sound. La Musicamdo Jazz Orchestra, big band marchigiana composta da 22 musicisti diretti dal Maestro Luca Pecchia, sarà in piazza XX Settembre il 18 dicembre e avrà come ospite la cantante Alessandra Doria per proporre uno spettacolo di grande coinvolgimento ed energia, con le più belle e conosciute canzoni natalizie a tutto swing.



La filodiffusione

A coronare la vocazione jazz della città, anche “Jazzy”, la proposta di sottofondo musicale (in filodiffusione) che allieterà le festività in centro storico, con tanto jazz, soul, gospel, R&B, easy listenig e gli immancabili classici natalizi. Con Fano Jazz Winter la stagione concertistica 2021 di Fano Jazz Network si chiude con numeri davvero speciali: 72 concerti, con 270 musicisti provenienti da tutto il mondo e oltre 31mila presenze che hanno seguito con passione la XXIX edizione del Festival Fano Jazz By the Sea e la nuova rassegna itinerante “Terre Sonore” che ha visto il coinvolgimento di 13 comuni della provincia di Pesaro Urbino.

