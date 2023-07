FALERONE - Sarà una “Serata d’onore” in un luogo suggestivo come il teatro romano di Falerone: è questo infatti il titolo dello spettacolo in scena il prossimo mercoledì 19 luglio, alle ore 21,15, per uno spettacolo organizzato da Eclissi Eventi. Protagonista assoluto sarà Michele Placido che ha voluto proprio il titolo “Serata d’onore” per presentarsi al pubblico di tutta Italia (info e prenotazioni 3924450125).



Il dialogo



Sarà una serata particolare, una lezione di cinema, teatro e poesia, uno spettacolo che accompagnerà gli spettatori, coinvolgendoli, in un viaggio tra poesia e musica. Un recital che Placido eseguirà accompagnato da Gianluigi Esposito, voce e chitarra e a Antonio Saturno che invece suonerà la chitarra e il mandolino. «Un recital – si legge nelle note di regia – che vuole essere un racconto e un dialogo tra artista e spettatori». Per un attore non è semplicissimo declamare poesie, ma Placido con tutta la sua maestria e professionalità interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi, divenuti con il tempo dei classici, come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, e anche versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani. Tra questi non mancheranno Salvatore Di Giacomo, vissuto a cavallo tra la seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900, considerato parte importante della poesia e musica partenopea. Accanto ai suoi versi quelli di Raffaele Viviani, attore, commediografo, compositore, poeta e traduttore, anch’egli napoletano, e infine l’immancabile Eduardo De Filippo.

Un vero viaggio, che comprenderà anche l’accompagnamento musicale, si diceva, di Esposito e Saturno, che daranno valore alle declamazioni di Placido con brani che renderanno lo spettacolo un’esperienza davvero magica. Si preannuncia una grande atmosfera, quasi confidenziale, creata dal carisma di Placido che idealmente prenderà per mano gli spettatori portandoli in una di quelle che vengono considerate tra le più belle pagine di poesia e di teatro. La musica non può mancare, perché, soprattutto in questo caso quella napoletana, sa trovare i giusti punti di coinvolgimento.



La carriera



Quella per la musica napoletana è una passione per Placido che lo accompagna sin da quando era bambino e adolescente, sin da quando c’era solo la radio per ascoltare. Ma a Falerone Placido arriva con un’enorme carriera alle spalle, difficile da riassumere in poche righe. Tutti lo ricordano nei panni del commissario Corrado Cattani, protagonista de “La piovra”, considerata la serie italiana più apprezzata nel mondo.

Tantissimi i film, tra cui si ricorda “L’ombra di Caravaggio”, da lui diretto e intepretato in un ruolo, per il quale, ha ricordato lui stesso sui social la scorsa primavera, ha vinto il premio del David di Donatello Giovani: «Non posso che esserne onorato e lo dedico, non solo ai giovani che lo hanno assegnato, ma a tutto il pubblico che ci ha sostenuto, grazie!». Tantissimi i film che ha interpretato, diversi quelli che ha diretto, moltissime le fiction in cui lo si è visto. E prima di essere a Falerone, la scorsa settimana era in Canada, dove il 13 luglio, ospite dell’istituto italiano di cultura di Toronto, ha prima presentato il libro “Questo amore purissimo” di Davide Cavuti, e poi è stato protagonista, sempre con Cavuti, del recital “Cinema e poesia”.