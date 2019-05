Fabio Fazio, la Rai taglia tre puntate del lunedì a "Che tempo che fa"

«Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l'ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda», ha detto Fazio

ha annunciato, senza apparenti toni polemici, che la Rai ha deciso di tagliare tre puntate della trasmissione del lunedì a partire dal 27 maggio. Quella di domani sarà dunque l'ultima trasmissione stagionale in apertura di settimana. Fazio, prima di chiamare sul palco Roberto Saviano, ha ringraziato i telespettatori per i successi di audience ottenuti. (1,5 milioni di telespettatori medi e 13% di share). Va ricordata anche la polemica con il ministro Matteo Salvini che più volte ha rifiutato inviti in trasmissione a Che tempo che Fa