Elodie nuda, arriva il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia: «Spogliarmi è una mia passione»

Elodie nuda, così la cantante si è mostrata al suo pubblico: come una splendida Venere nuda, in occasione del lancio del singolo "A Fari Spenti", . La foto senza veli però ha innescato una serie di polemiche contro la cantante che le hanno però regalato un ambitissimo premio: il tapiro d'oro che le verrà consegnato questa sera a Striscia La Notizia (a una Elodie che più castigata di così non si può: felpone e zero trucco)

Questa sera a Striscia la notizia - Canale 5, ore 20.35 - Elodie riceve il primo Tapiro d’oro della carriera, dopo le polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo.

Intercettata da Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, la cantante ha dichiarato: «È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo».

La polemica

Tutto è nato dopo la pubblicazione sui social della sua foto senza veli in occasione del lancio del suo singolo. Pioggia di critiche che Elodie è da subito rispedito al mittente: «Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà».