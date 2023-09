La magia della fisarmonica continua a incantare Castelfidardo. Mentre le note degli strumenti pervadono i luoghi del premio internazionale e si attendono i prossimi eventi, mercoledì scorso Sergio Cammariere e il fidardense fisarmonicista Antonino De Luca hanno emozionato il pubblico.



Le emozioni

Non era la prima volta che Cammariere suonava con De Luca, del quale dice che «è un giovane talento, davvero interessante. Abbiamo gà suonato insieme e ho scoperto in lui l’anima jazz di chi si avventura e gioca con la musica». Altre vibrazioni positive, ancora ieri, con i concerti in piazza della Repubblica, a cura del Roberto Gervasi quartet, di Marc Berthomieu e di Rita Marcotulli. Insieme a lei, tra gli altri, c’è stato anche Ares Tavolazzi. Ora l’attesa, oltre alle audizioni e alle prove del concorso, è alta per la performance del maestro Geir Draugsvoll, che alle 19,30 di oggi, nell’auditorium San Francesco, interpreterà l’opera “Fachwerk” di Sofia Gubaidulina, accompagnato da Alfredo Luigi Cornacchia e dall’orchestra filarmonica della Calabria. «Il brano – commenta il direttore artistico del Pif, Antonio Spaccarotella – è stato dedicato al fisarmonicista dalla compositrice russa. Si tratta di un’opera magica nei confronti del suono e della trama, un meraviglioso sogno. La presenza dell’appuntamento di oggi con Draugsvoll conferma Castelfidardo come capitale della musica». La giornata di oggi prevede anche alle 20,30, in piazza della Repubblica, il “Concert Exceptionell” di James Lesueur e poi, a seguire, il concertino dell’Accordion Band.

Le serate

Le emozioni del Pif non si fermano fino alla conclusione, la prossima domenica 17 settembre. Già oggi venerdì, infatti, i concerti prevedono, tra gli altri, il Markku Lepisto Duo, con Lepisto alla fisarmonica e Petri Hakala alla chitarra (18,30 piazza della Repubblica). Il concerto di Richard Bona è stato invece annullato a causa di problemi per i documenti di viaggio. Sarà al cinema teatro Astra, domani, sabato 16 settembre, l’evento con Alessandro Preziosi. L’attore napoletano salirà sul palco alle ore 21 per un “Omaggio a Zeffirelli”, in occasione del centenario della nascita del Maestro. Preziosi leggerà delle lettere autobiografiche di Zeffirelli, mentre i momenti musicali prevedono alcuni brani tratti da film del regista. Con Preziosi, sul palco, Gianni Iorio al bandoneon, Filippo Arlia al pianoforte, Francesco Mariozzi al violoncello. Alle 22, nel parco delle Rimembranze, il trombettista sardo Paolo Fresu e il bandoneonista marchigiano Daniele Di Bonaventura, offriranno altre emozioni musicali. Alle 23, in piazza della Repubblica, arriverà il dj set di Petar Maric e Nicola Pigini. Quest’ultimo, dj, producer e speaker di origini recanatesi, ha all’attivo, diverse illustre collaborazioni. Con lui Maric, nato a Belgrado, che nel suo repertorio ha inserito qualcosa di nuovo ed originale: la fisarmonica elettronica e suono elettronico, particolare punto di vista della fisarmonica destinato a svilupparsi sempre di più.